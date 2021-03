Un pensiero costante, un'idea che, praticamente da cinque anni, è rimasta nella testa dei dirigenti della Juventus. Perché il legame con Paul Pogba non si è mai spezzato, a ogni sessione di mercato il nome del centrocampista francese è stato accostato ai bianconeri per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo la cessione al Manchester United del 2016, per 105 milioni di euro. Ora, a poco già di un anno dalla scadenza e con la Juve pronta a un profondo rinnovamento della rosa, il PogBack può realizzarsi davvero, anche se solo a determinate condizioni.