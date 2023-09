La positività al doping di Paul Pogba potrebbe cambiare il mercato della Juventus. Al momento il centrocampista francese è sospeso e senza stipendio, se le controanalisi dovessero confermare la positività al testosterone rischia una squalifica da 2 a 4 anni, con conseguente rescissione del contratto con i bianconeri. Con Pogba ai box, Allegri ha una pedina in meno in mezzo al campo, per questo Giuntoli si è messo al lavoro per trovare una soluzione, magari già a gennaio. Questi i profili sulla lista dell'ex direttore sportivo del Napoli.