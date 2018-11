La Juventus perde per infortunio Alex Sandro e non potrà contare sul terzino brasiliano per la prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Il fastidio al flessore accusato durante il primo tempo della partita contro il Valencia si è rivelato più serio del previsto, ma saranno necessari ulteriori controllo per capire se il giocatore sarà recuperabile per il successivo impegno contro l'Inter.



Buone notizie arrivano invece da Mattia De Sciglio che, dopo aver saltato la partita di ieri di Champions League per una botta alla caviglia, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e si candida a prendere il posto proprio di Alex Sandro a Firenze.