14.35 - Dal sito ufficiale della Juventus giunge la conferma che il problema muscolare accusato da Barzagli sia di entità seria. Ecco quanto recita il comunicato del club bianconero: "Andrea Barzagli, in seguito a un problema muscolare accusato durante la seduta di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, per la quale si teme uno stop non breve. Saranno comunque necessari ulteriori accertamenti anche per stabilire le terapie più opportune.





12.28 - Mentre si continuano a monitorare le condizioni di Alex Sandro, Emre Can e Sami Khedira (che si sono ancora allenati a parte nella giornata di ieri) in vista dei prossimi impegni contro Inter e Young Boys, la Juventus perde per strada un'altra pedina e lo fa per diverso tempo. Secondo quanto filtra dal centro sportivo della Continassa, il difensore Andrea Barzagli si è procurato una lesione al retto femorale che rischia di metterlo fuori dai giochi per 45-60 giorni.



Se fossero confermate queste previsioni di recupero, il centrale bianconero non tornerebbe in campo prima di febbraio e questo ko potrebbe spegnere i rumors in uscita su Mehdi Benatia e Daniele Rugani, non propriamente soddisfatti dell'impiego a loro riservato sino ad oggi.