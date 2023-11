IL TABELLINO

Di certo corre anche la Juventus, adesso si può dire.Gioca a testa alta, soprattutto se la gioca, almeno per un tempo.La salva una ciabattata di Thuram, in avvio di ripresa, l’unica vera grande occasione che l’Inter ha avuto per vincere.Va sotto, si rialza subito, ma non cerca mai davvero il colpo del k.o., aspetta piuttosto che siano gli altri a sbagliare.Finisce 1-1 ed è giusto così, diciamolo in modo chiaro e netto.sta alta quando vuole ed è capace di chiudersi davanti alla rocca di Szczesny quando serve. Tutt’altra cosa, per dire, rispetto a Bergamo o Firenze, ma c’è anche da considerare che l’Inter non è la Fiorentina o l’Atalanta, attacca sì, ma soprattutto ragiona.Gran primo tempo bianconero, senz’altro il migliore di tutta la stagione. Già diverso il secondo tempo, più simile alla solita Juventus, quella del primo non prenderle.Comprensibili la sua rabbia e la sua voglia di rivincita così palesemente mostrate in mondovisione. Ruba palla a Dumfries sulla riga di metà campo, lancia Chiesa sulla sinistra e corre in mezzo all’area, per raccoglierne l’invito al tiro. Piatto destro sulla difesa nerazzurra troppo schiacciata (De Vrij colpevole) e Sommer impallinato come un tordo.che parte dal portiere, coinvolge Dumfries e Barella, un tocco ciascuno, l’ultimo per Thuram che s’invola sulla destra, vanamente inseguito da Bremer, che non ha il coraggio, la forza o semplicemente il tempo per cercare l’intervento. Centro rasoterra per Lautaro, bravo lui e pollo Gatti a farsi anticipare, palla in buca d’angolo e distanze ristabilite.Poteva essere il gol che costringeva Allegri a calare la maschera e per una volta a giocare attaccando, invece è stato invece il monito a chiudersi ancora di più davanti al fortino di Szczesny e guai a rischiare. Solo qualche folata in contropiede, ed è un peccato, perché Vlahovic sembrava in serata come mai quest’anno,Poi il solito balletto di dentro e fuori fra già ammoniti e stanchi e claudicanti. Dentro anche Cuadrado, che i tifosi dell’Inter non amano ancora e che quelli della Juventus dimostrano invece già di disprezzare@GianniVisnadi: pt 27' Vlahovic (J), 33' Lautaro Martinez (I).: pt 27' Chiesa (J), 33' Thuram (I).Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (16' st Locatelli), Rabiot, Kostic (44' st Alex Sandro); Chiesa (34' st Milik), Vlahovic (34' st Kean). A disp. Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Nonge Boende. All. Allegri.Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (25' st Cuadrado), Barella (43' st Frattesi), Calhanoglu (38' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25' st Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (43' st Arnautovic). A disp. Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoumé, Stabile. All. Inzaghi.: Guida di Torre Annunziata.: pt 11' Cambiaso (J); st 30' Cuadrado (I), 34' Kostic (J).