prima di scegliere l'uomo giusto. Non ci sono margini di errore, la fretta spesso potrebbe trasformarsi in cattiva consigliera, in fondo i titolari sono già presenti. Serve tempo, quindi. Una condizione che deve essere accettata anche dai giocatori coinvolti. Sono tanti i profili trattati e valutati dalla Juve, tutti o quasi desiderosi di cambiare aria nel minor tempo possibile. In tutto questo, se Fabio Quagliarella salvo nuovi ripensamenti ha deciso di giurare amore eterno alla Sampdoria,. Un'offerta in tal senso migliore di quella paventata da un'attualmente bloccata, non sembrano esserci margini per un contratto superiore a quello di sei mesi. Più in generale, proprio la Juve è la società che in Italia ha approfondito il discorso con maggior convinzione con Pellé. Che attualmente è senza squadra avendo terminato il contratto che lo legava allo Shandong Luneng, è dato in buone condizioni ed è corteggiato da tante altre squadre.Ma a livello progettuale, di ambizioni, il ritorno in Italia per lottare al titolo è quanto potrebbe stimolare maggiormente Pellé. Che però non vorrebbe perdere altro tempo, dipendesse solo da lui una decisione andrebbe presa già entro la fine della settimana. Ma entro la fine della settimana, difficilmente la Juve scioglierà le proprie riserve.