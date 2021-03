Secondo posto in classifica a pari punti con l'Inter e un filotto di 6 partite consecutive senza sconfitte. Ladi Andreaè tornata a volare anche grazie a un attacco che può contare su un bomber che, oggettivamente, è già fuori categoria e pronto per il calcio dei grandi. Si tratta di, capocannoniere non solo dei bianconeri, ma anche dell'intero torneo.. Oltre alla Primavera, infatti, Da Graca è costantemente aggregato sia alla squadra Under 23 con cui è già sceso in campo 5 volte, ma ha anchecon la Juve diche in emergenza offensiva lo ha anche giàin ben 7 occasioni in Serie A e 2 volte perfino in Champions League assistendo dalla panchina anche al 3-0 contro il Barcellona.Con la doppietta segnata nel 3-0 alla Fiorentina, Da Graca ha ritoccato il suo record personale in Primavera toccando quota, staccando di due lunghezze Contini del Cagliari (un anno più grande di lui), ma soprattutto tenendo una media impressionante diUn dato che, ripercorrendo la storia della formazione Primavera dei bianconeri,meno produttivo in quanto a gol, ma più incisivo con il contributo da assistman.Da Graca tradisce origini esotiche e infatti il padre è originario di Capo Verde, ma Cosimo è al 100% italiano, nato in Italia e cresciuto aCresce nella Polisportiva Calcio Sicilia, ma a 12 anni entra a far parte del settore giovanile del Palermo Calcio con cui arriva a farsi notare perfino negli stage delle selezioni nazionali Under 15.Il primo contratto da professionista arriva subito, ma la scadenza 2022 sarà presto ritoccata. Un principio di accordo con la Juventus c'è già,(avendo compiuto 18 anni lo scorso maggio è possibile un contratto così lungo) e presto si incontreranno nuovamente.che Da Graca dovrà intraprendere. Perché un bomber così non si vede dai tempi di Kean e la juve, questa volta, non vuole sbagliare.