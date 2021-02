In campo per la prima squadra lo è stato a lungo, seppur in maniera diversa, Miralem, poi è arrivato Rodrigo, che però ha caratteristiche troppo diverse. Serviva un trequartista da abbassare in mediana e un tentativo, forse tardivo e con scarsi successi, fu fatto in Primavera con quel Nicolòche è stato aggregato da Pirlo in prima squadra e che ha giocato, da titolare, in Coppa Italia contro la Spal.cresciuto da giovanissimo fra Saluzzo e Cuneo dove gioca addirittura da seconda punta e si fa notare dalla squadra per cui fa il tifo e di cui sogna di vestire la maglietta: la Juventus. Da allora fa tutta la trafila delle giovanili bianconere abbassandosi nel ruolo di trequartista con un incredibile senso del gol. Si fa notare al punto che è costantemente inserito nelle convocazioni delle Nazionali Under e nell'annata degli Allievi Under 17 con 16 gol segnati in 17 partite. Miretti però non ha mai rubato l'occhio durante le partite, ha sempre vissuto diSebbene il suo idolo o il giocatore a cui si ispira siadel Manchester City,Osservandolo nell'arco dei 90 minuti,Un problema tra l'altro che aveva in gioventù anche lo stesso Pirlo che nella trasformazione in regista basso da trequartista trovò la svolta della sua carrier. Una trasformazione che, se riuscirà, potrebbe garantirgli un futuro ancor più luminoso di quello che avrebbe avuto davanti a sé finora. Perché se non hai una grande predisposizione alla corsa, devi far correre la palla al tuo posto e con quel piede Miretti può davvero riuscirci.