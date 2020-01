Juventus e Napoli vivono due stagioni praticamente opposte. I bianconeri sono sempre lì al primo posto in vetta alla classifica, mentre gli azzurri non riescono a venire fuori dalla profonda crisi.



Domenica allo Stadio San Paolo ci sarà proprio la sfida tra Napoli e Juve. Gli uomini di Sarri, dopo la vittoria di ieri contro il Parma, oggi sono tornati al lavoro per preparare prima di tutto la gara di Coppa Italia di mercoledì contro la Roma. Questo il report dell'allenamento, considerando anche gli stop di Cuadrado e Alex Sandro:



"Juve in campo quest’oggi dopo la vittoria di ieri sul Parma. Ronaldo e compagni hanno iniziato a preparare la sfida di mercoledì nei quarti di Coppa Italia contro la Roma. Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il JMedical a un controllo radiologico all’emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Cuadrado non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale".