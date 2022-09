Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe chiudersi con un colpo di scena, in uscita. Dopo aver concordato col Liverpool la cessione in prestito secco di Arthur (manca solamente l'ufficialità), il club bianconero potrebbe salutare un altro giocatore in mezzo al campo. Come riferisce Sky Sport, il Chelsea ha fatto un approccio per il nazionale svizzero Denis Zakaria, avanzando un'offerta di prestito con diritto di riscatto.



Il club londinese, che ha tempo per concludere questa operazione entro la mezzanotte italiana e che è alla ricerca di un centrocampista dopo il no dell'Ajax al tentativo per il messicano Edson Alvarez, è in attesa di una risposta da parte della Juve, che preferirebbe piazzare l'ex Borussia Monchengladbach in prestito con obbligo.