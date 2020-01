. L'intenzione del Borussia Dortmund è di presentare una proposta nelle prossime ore, ci sono anche altri club che si sono attivati perché da giorni i bianconeri hanno dato apertura alla cessione del tedesco:, l'apertura di Paratici è stata totale. Tanto che durante alla fine della scorsa settimana c'è stato anche unUN ALTRO NO - Il ds bianconero infatti si è messo nuovamente in contatto con la dirigenza catalana in occasione della chiusura dell'affare tra giovani con Marques e Pereira:, due centrocampisti con caratteristiche diverse ma che possono garantire una plusvalenza a livello di bilancio anche per le due società, oltre a un. La risposta del Barça però è stata negativa:e il solito problema sulla valutazione dei due giocatori, così si è bloccato nuovamente tutto. E per Emre riprende forza la pista tedesca, non l'unica. Mantenendo comunque gli ottimi e costanti rapporti tra Juve e Barcellona.