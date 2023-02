Non si muove. Anche nella peggiore delle ipotesi, Federico Chiesa resterà alla Juve. Di questo sono convinti alla Continassa, qualsiasi cosa possa accadere non sarà con il numero 7 bianconero che si proverà a fare cassa. Rifiutati già una volta 100 milioni da Liverpool, Psg e Bayern Monaco, poco dopo l'Europeo. La valutazione in casa Juve non sarebbe più bassa nemmeno dopo il lungo infortunio. Piuttosto si punta tutto su di lui per il futuro. Quindi, salvo sorprese, almeno Chiesa non si vende.