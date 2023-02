Nel corso del documentario “Back on Track”, di Amazon Prime Videoha raccontato il calvario relativo al grave infortunio subito a gennaio 2022: “Stavo per calciare, mi entra Smalling e sento una fitta pazzesca al ginocchio. In un primo momento pensavo mi fossi strappato un tendine, vado a terra e sento il ginocchio che si spegne. Entra il campo il dottore e gli ho detto che non mi sentivo più il ginocchio. A bordo campo ho deciso di provare, ma ad ogni passo sentivo ‘stock’. Al primo cambio di direzione ho sentito questo suono ma più forte, come se il ginocchio uscisse dall’articolazione, mi sono accasciato a terra. Mani nei capelli, si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli ho detto: ‘Me lo sono spaccato tutto’. Ho iniziato a piangere appena il dottore mi ha praticato una sorta di mossa per vedere se il crociato tiene o meno. Si è gelato e ha scosso la testa. Ho iniziato a disperarmi, a piangere, non servono neanche le parole in quei momenti.- “La mia fidanzata Lucia?Per la partita d’addio di Chiellini, sono andato per la prima volta con Lucia. C’è stata questa conoscenza diversa dal solito, abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio. Io volevo vederla, solo che mi sono rotto il crociato e ho dovuto convincerla a venire a trovarmi, pensava che io fingessi il dolore. Preferiva ci vedessimo fuori, io le spiegavo che non potevo. Poi si è convinta e ci siamo incontrati a casa mia e ha capito che non potevo muovermi dal divano”.