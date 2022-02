prima che venisse poi bloccato dalla Juve in attesa di un sostituto, fermo restando un accordo tra i blaugrana e l'Atletico che comunque non era stato individuato. L'infortunio di Federico Chiesa ha cristallizzato la situazione,(e i sondaggi dell'Arsenal):quando ormai si stava andando fuori tempo massimo, nonostante la volontà di Morata fosse sempre quella di raggiungere Xavi. Anzi, proprio sul fronte colchoneros sono arrivati primi segnali di possibile cambio di rotta: l'avventura di Morata era definita chiusa e strachiusa, ma i tempi sono duri per tutti, per il post-Suarez e dovendo già affrontare il pagamento di Antoine Griezmann, senza un'altra grande cessione potrebbe anche tornare utile lo stesso Alvaro. Discorsi futuri e ipotetici. Mentre. Quelle tecniche stanno riportando in netto rialzo le quotazioni di Morata, senza il compito di fare il centravanti di riferimento può rendere esaltando le proprio caratteristiche.non se ne parla a 35 milioni, come fatto capire ormai da tempo nel quartier generale bianconero. Dove si sta pensando a un nuovo prezzo giusto, praticamente dimezzato: