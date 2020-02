La lotta scudetto si anima già da domani, con Verona-Juventus. La squadra di Juric è una delle più in forma del campionato, ma alla terza partita dura in sette giorni (dopo i pareggi in trasferta con Milan e Lazio) potrebbe accusare un po' di appannamento. Il pronostico è nettamente sbilanciato sul «2» della Juventus, dato a 1,53. Robusto il pareggio, a 3,95, mentre l'impresa gialloblù vale 6,45. La difficile vittoria dell'andata (2-1) e i progressi recenti del Verona, che non perde da sette turni, non possono tuttavia rendere tranquilli i campioni d'Italia, secondo Agipronews.