La numero sette sulle spalle, la fascia da capitano al braccio e il sorriso di chi sognava di giocare con la maglia per la quale ha sempre tifato.. Dopo Totti e De Rossi c'è lui. Per buona pace dei bianconeri, che l'hanno cercato, corteggiato e messo nel mirino più volte fino a rinunciare definitivamente all'idea di portarlo a Torino.- Il punto finale - probabilmente - è arrivato pochi giorni fa, quando il centrocampista classe '96 ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2026. Mai avuto dubbi da parte sua, ma. Ora, invece, chi vuole Pellegrini dovrà trattare prima con la Roma.- Difficile però sarebbe anche convincere il giocatore a cambiare città.: estate 2017, sul giocatore ci sono Juve e Roma che ha una clausola di riacquisto fissata a 10 milioni quando il classe '96 aveva lasciato Trigoria per andare in neroverde. La scelta tra il tornare a casa e andare a Torino non è stata complicata. Facile, facilissima.. La Juve però non ha mollato la presa. Ci ha provato e riprovato anche dopo il primo no del centrocampista. Il risultato non è stato un granché. E domani se lo ritroveranno da avversario. Proprio lì, allo Stadium. Con la maglia giallorossa e la fascia da capitano al braccio.