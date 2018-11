Era inizio giugno scorso, l'Italia sfidava l'Olanda di un prodigio difensivo. Un ragazzino dal talento enorme, non a caso capitano dell'Ajax a soli 18 anni:, a livello internazionale è riconosciuto come uno dei centrali più promettenti al mondo, la Juventus ha iniziato a seguirlo da tempo e in quei giorni di giugno ha iniziato la sua missione da lontano.: de Ligt ha assaporato il mondo bianconero insieme a Paratici e Nedved. Un primo passo utile, in una concorrenza feroce.- Il centrale olandese infatti piace a tutti. Il; ma attenzione perché da qualche settimana dalla PremierLeague si è attivata più di una squadra pronta a fare concorrenza.. Un nome sempre presente nelle idee bianconere: almeno due rinforzi in estate saranno concentrati sulla difesa,Il problema è un prezzo in continuo aumento, oggi 50 milioni non bastano. Ma Raiola sta studiando il percorso migliore per questo talento così apprezzato. E la Juve è in corsa. Sperando che a Torino sia stato colpo di fulmine, ma la strada è ancora lunghissima...