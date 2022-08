Tutto fatto per il trasferimento di Nicolò Rovella dalla Juventus al Monza. Un'operazione impostata già da tempo e che ora è arrivata al capitolo conclusivo. Il classe 2001, dopo aver esordito con la maglia bianconera, saluterà nuovamente Torino. Nuovo rinforzo quindi per la squadra di Stroppa, alla ricerca ancora del primo punto in Serie A.



I DETTAGLI - L'ex Genoa si trasferirà con la formula del prestito secco, nessun opzione di acquisto quindi da parte del Monza. Visite mediche programmate per la giornata di domani, poi Rovella si metterà a disposizione del suo nuovo club.