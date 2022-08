La Juventus stringe i tempi per Leandro Paredes, ma il Paris Saint-Germain non molla. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nodo non è tanto la formula (prestito oneroso con riscatto fissato intorno ai 15 milioni più bonus, costo totale dell’operazione intorno ai 20 milioni) ma le condizioni che porterebbero al riscatto del centrocampista argentino. Il PSG spinge perché il diritto si trasformi in obbligo al raggiungimento di facili obiettivi (come per esempio la qualificazione alla prossima Champions League), mentre la Juventus vorrebbe inserire anche le presenze del giocatore (per esempio, disputare almeno il 50% delle partite).