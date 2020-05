L'Inter fa lo sconto al Psg, ma non fa sconti in generale: Mauro Icardi via, ma non alla Juve. E se proprio deve andarci, pagateci. Così la clausola da 15 milioni in caso di cessione a un club italiano, quindi la Juve, resta valida per le prossime due stagioni. Una situazione che complica ma non compromette il piano bianconero. D'altronde ne era già a conoscenza prima, anche se in questa fase di austerity la situazione può essere molto più complicata di prima. E l'appuntamento tra la Juve e Icardi potrebbe davvero essere rimandato per l'ennesima volta.