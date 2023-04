A guardare la carriera di Federico Gatti, viene facile utilizzare la parola "favola". Un salto di categoria per anno, fino alla chiamata della Juventus che, un anno fa, lo ha portato in Serie A. Contratto fino al 2027 e la scelta di tenere in rosa quel ragazzo del '98 per cui, a gennaio del 2022, si erano date battaglia tante delle big di Serie A. I primi mesi in bianconero, per lui, non sono stati semplici: abituarsi alla Juve, per di più in una stagione complicata come questa, è stato complicato. I segnali che Gatti sta mandando, però, stanno piacendo alla dirigenza e a Massimiliano Allegri, che ha già scelto il suo futuro...