La Juventus è diventata proprietaria del JHotel al 100%. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nella semestrale al 31 dicembre 2020 con un comunicato ufficiale.



"In data 3 luglio 2020 Juventus ha acquistato da Lindbergh Hotels S.r.l. la quota di partecipazione da questa detenuta nella B&W Nest S.r.l. (società che gestisce il J Hotel). A seguito di tale acquisizione Juventus detiene l’intero capitale sociale della B&W Nest S.r.l.".



Come riportato da Calcio e Finanza, prima il club deteneva solo il 40% di B&W Nest S.r.l., la società che gestisce la struttura, mentre ora è salita al 100% rilevando anche la quota di partecipazione in mano a Lindbergh Hotels Srl.