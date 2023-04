Il gol segnato allo Sporting Lisbona è solo il premio ai sacrifici e a tutti i suoi meriti, quasi una conseguenza. Perché se la sua carriera è un inno all'impegno e alla perseveranza, anche questa sua prima stagione in bianconero ha visto Gatti sudarsi ogni singolo minuto. Lui che è passato da Promozione ed Eccellenza, dalla serie D, dalla serie C e dalla serie B. Lui che ha mollato il settore giovanile nazionale (prima Toro e poi Alessandria) per ripartire dai dilettanti, svolgendo parallelamente lavori pesanti per poter arrivare a fine mese e non come luogo comune.– Attirando su di sé le attenzioni anche del mercato internazionale dopo quello nazionale. Premessa necessaria:Allo stesso tempo il club bianconero lo sacrificherebbe solo per un'offerta irrinunciabile, con, come quelli che hanno fatto pervenire l'interessamento di diversi club di Premier League e di uno in particolare.Nuovi tentativi in arrivo dunque. Intanto Gatti si è preso la Juve. Si sta dimostrando uno da Juve.