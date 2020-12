Prima di entrare nel merito del derby Juventus-Torino, impossibile non partire dalla questione che sta tenendo banco in questi giorni sulle prime pagine dei giornali e non solo. A prescindere di come andrà a finire la vicenda Suarez (uno spaccato negativo dell’Italia),ai microfoni di Sky quando chiamato a rispondere alle domande degli opinionisti in studio, in merito alla vicenda di Perugia.. E’ evidente che ad operare in queste condizioni di difficoltà, aver “sprecato” subito un posto da extra comunitario per McKennie (con tutto il rispetto per il ragazzo, che tra l’altro ha cambiato il corso del derby con il suo ingresso risultando alla fine tra i migliori in campo) sia stato un errore strategico quasi da “pivelli”.. Fortuna ha voluto che almeno alla fine la quarta scelta per l’attacco (una volta sfumato anche Suarez), Alvaro Morata, si sia rivelata quella giusta, ben oltre ogni lecita aspettativa. Quello stesso Morata che ha saltato il derby per via dell’ingenua espulsione rimediata nel finale a Benevento.MCKENNIE DECISIVO -. Partita in salita per i bianconeri con l’ennesimo avversario perso in marcatura da Bonucci (ormai non fa nemmeno più notizia) ad andare in goal. Primo tempo bruttissimo dei giocatori di Pirlo, concluso senza praticamente tirare mai in porta né creare occasioni pericolose per la difesa avversaria.. Per fortuna che nella ripresa, dopo il gol annullato a Cuadrado per fuorigioco attivo di Bonucci (ancora lui), a cambiare la partita ci ha pensato l’ingresso di McKennie, proprio lui, che con il suo dinamismo e la capacità di farsi trovare pronto sotto porta su assist perfetto di Cuadrado ha riportato il risultato in parità.. L’assist di Cuadrado, ancora lui, è stato un gioiello ma il capitano bianconero è stato bravo e pronto a crederci fino alla fine, confermando che ormai è quasi meglio quando attacca piuttosto che quando difende. Vittoria doveva esser per la Juve e vittoria è stata, fondamentale per evitare a Pirlo un’altra settimana di polemiche e accerchiamenti.@stefanodiscreti