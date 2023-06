La volontà della Juventus è chiara: il cartellino di Fabio Miretti è e continuerà ad essere di proprietà bianconero.

Nonostante le moltissime richieste pervenute in queste settimane sulle scrivanie di Vinovo, la dirigenza della Vecchia Signora non pare disposta a privarsi del giovane e promettente centrocampista piemontese.



Ciò non significa che anche nella prossima stagione Miretti continuerà a far parte dell'organico gestito da Max Allegri. Anzi, proprio la probabile scarsità di spazio a disposizione a cui il giocatore sembra destinato ad andare incontro, spinge lui e la società a vagliare ipotesi alternative alla permanenza in bianconero. Tra queste la più plausibile è ovviamente il prestito, possibilmente a una squadra che gli garantisca quel minutaggio che a Torino non potrebbe avere.



Secondo la Gazzetta dello Sport tale ipotesi troverebbe concretezza nel Genoa, club che da tempo bussa a casa Juve nel tentativo di convincere Madama a cedergli, almeno temporaneamente, il suo gioiellino. E Madama, giorno dopo giorno, sembra convincersi sempre più che questa sia la soluzione ideale per tutti...