Il destino si è compiuto al 49' minuto del primo tempo della sfida contro la Svizzera, valida per la seconda giornata dell'Europeo Under 21: lancio di Bellanova, taglio al centro e tap in a castigare l'estremo difensore elvetico.il desiderio di ogni bambino: rete poi risultata decisiva per battere gli uomini di Rahmen e volare a quota 3 punti, con la consapevolezza di poter centrare la qualificazione ai quarti.nell'ultima stagione, ha da perso il papà da un paio di anni. Commoventi le parole a lui riservate, a fine match:mi diceva sempre dove migliorare e questo gol è dedicato a lui". Cresciuto tra Benevento ed Avellino, ora il 22enne èil club bianconero si èdopo averlo- Parisi ha già datoal trasferimento sotto la Mole Antonelliana, anche seper arrivare alla fumata bianca, soprattuttoal suo innesto: magarialla Lazio oL'ipotesi poi, per abbassare il prezzo del cartellino che l'Empoli valuta, è quella di aggiungereIntanto il gol in Azzurro è il primo traguardo raggiunto. Il secondo sarebbe quello che più avrebbe realizzatocome confermato dalle parole di mamma Anna, che testimonia il grande tifo di famiglia: "Lui alla Juventus? Questa è una domanda che mi fanno spesso, io me lo auguro ma non c’è ancora nulla di definitivo.. Nel nome del padre.@AleDigio89