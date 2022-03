La Juventus sta programmando per l'estate una piccola rivoluzione in difesa. Chiellini non dà più sicurezze nel lungo periodo e anche Bonucci sta iniziando a dare segni di discontinuità legati all'età. Per questo la società bianconera vuole assicurarsi non uno, ma due centrali di livello e prospettiva in estate considerando anche la possibile cessione di Daniele Rugani. Gatti è già stato bloccato dal Frosinone, ma piace anche Ginter in scadenza col Borussia Monchengladbach.