Luis Guilherme sembra avere tutto ciò che serve per sfondare nel calcio che conta. Di questo son convinti pure gli osservatori della Juve, che lo hanno studiato e promosso. Salvo poi andarsi a scontrare con la concorrenza dei club più ricchi d'Europa, Manchester City in primis seguito a ruota da Chelsa, Bayern e Liverpool. Anche perché il nuovo contratto firmato a novembre impone una clausola rescissoria da 55 milioni e di meno il Palmeiras non sembra voler accettare.