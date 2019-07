Nell'annunciare i convocati per lo Juventus Summer Tour 2019 e che vedrà i bianconeri impegnati in oriente con il decollo oggi per Singapore la Juventus ha annunciato anche quelli che saranno i numeri di maglia della prossima stagione.



I NUOVI ACQUISTI - Confermate le scelte dei nuovi acquisti, con Buffon che prende la 77, De Ligt la 4 e Rabiot la 25. Merih Demiral corteggiatissimo dal Milan, prende la maglia numero 28 e in attesa che al gruppo si aggreghi Ramsey la su 8 è stata blindata.



HIGUAIN CAMBIA NUMERO - Fra i "nuovi" acquisti c'è anche e inevitabilmente Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non riprende la 9 indossata nell'ultima stagione in bianconero, ma sceglie la maglia numero 21 che fu di Paulo Dybala.



LA 9 PER ICARDI? - Proprio l'assenza della maglia numero 9 lascia aperta una clamorosa porta e dà un piccolo indizio anche per il mercato. Non è un segreto, infatti, che la Juventus stia trattando l'acquisto di Mauro Icardi dall'Inter. Che la 9 sia stata lasciata libera proprio per lui? Oppure sarà destinata, in caso di rinnovo a Moise Kean il cui numero, almeno per ora, non è ancora stato annunciato?