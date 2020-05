. In campo è stata la squadra di Maurizio Sarri a rifilare due lezioni a quella di Antonio Conte, 1-2 spettacolare a San Siro, 2-0 nello Stadium deserto prima dello stop forzato.Lukaku all'Inter, Icardi non alla Juve, Dybala non all'Inter, Kulusevski alla Juve.Che ha ripreso i contatti con la Fiorentina, puntando forte anche sulla svalutazione che il ciclone Coronavirus imporrà anche ai gioielli di Rocco Commisso.. Settimana dopo settimana, la valutazione da 50 milioni sembra essere qualcosa di simile al massimo che possa incassare la Fiorentina, a meno che non si possano inserire contropartite che possano alzare il valore di entrambi i cartellini.(da riacquistare per 26 milioni dall'Udinese) sia che ci possano essere altre carte preferite dalla Fiorentina (vedi Cristian).