In meno di un anno, in casa Fiorentina, si sono ribaltati completamente tutti i valori e anche le aspettative per il futuro sono completamente diverse. Prima della fine scorsa stagione, l’unico tassello intoccabile di una Fiorentina che navigava nelle zone basse della classifica era Federico Chiesa, gioiello di casa, diventato nel corso degli anni beniamino dei tifosi, anche se la scorsa estate ha compromesso la posizione del numero 25, che sperava di lasciare la viola per squadre più blasonate, ma non aveva fatto i conti con l’arrivo di Rocco Commisso. Il tycoon americano ha trattenuto con la forza Chiesa alla Fiorentina, rispedendo al mittente le offerte della Juventus, ma in futuro le cose potranno cambiare.

, centrocampista moderno, eclettico e di grandissima qualità, che naturalmente ha attirato su di sé l’interesse di tutti i più grandi club europei. Il ragazzo pugliese,della Fiorentina, mostrando riconoscenza per la squadra che l’ha lanciato nel calcio. Il vero patrimonio da tutelare, adesso, è Castrovilli, giocatore capace di cambiare il volto di una squadra da solo, diventato pedina fondamentale anche per le ambizioni future della Fiorentina. Proprio per questo,La posizione di Chiesa è cambiata, perché si il giocatore è un valore aggiunto per questa Fiorentina, ma la sua partenza non sarebbe più un colpo così duro da incassare, vista la voglia di Commisso di portare in alto la Fiorentina.. Commisso vuole far diventare grande la Fiorentina, e lo farà a prescindere se ci sarà Federico Chiesa o meno, certo di poter contare su Gaetano Castrovilli.