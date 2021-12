La Juventus segna poco perché gioca male e arriva a concludere poco verso la porta avversaria? In realtà la situazione non è così chiara e scontata!Ci sono infatti dei dati che dimostrano come la squadra di Allegri in realtà arrivi a concludere parecchie volte, ma che il vero problema è l'imprecisione e la mancanza di concretezza. Insomma, ha ragione Massimiliano Allegri...