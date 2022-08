. Oggi alle 17 il calcio d’inizio dell’amichevole casalinga tutta in salsa bianconera aAl campo sportivo intitolato a, si rinnova un legame che dura ormai da circa un secolo e che solo la pandemia aveva interrotto.- L’ultima volta risale al. Ne è passata di acqua sotto i ponti. La prima volta in questo scenario è datata addirittura, poi, grazie all’Avvocato Gianni Agnelli,. Grande attesa dunque per il ritorno di un appuntamento caratterizzato sempre da grande passione dei tifosi, e dalla loro ormai rituale invasione nel secondo tempo. Tre anni di stop che hanno cambiato la Juve e il mondo attorno. Oltre al Covid che ha frenato la tradizione per un biennio, non sono mancate quest’anno le: serviranno infatti 57,50 euro per gustarsi al meglio Di Maria e compagni, mentre l'opzione più economica resta la gradinata a 34,50.- L’amichevole di oggi darà comunque indicazioni importanti all’ex allenatore del. Si tratterà infatti del. Dopo Villar Perosa infattiQuella che scenderà in campo oggi sarà una formazione raffazzonata dai tanti, concentrati soprattutto nel centrocampo. Allegri concederà minuti a chi più ne ha bisogno, ai giocatori parsi in ritardo di condizione, e alle tre opzioni per rinverdire il centrocampo bianconero., ma anche sui nuovi al primo bagno di folla juventino.- Alla Continassa ieri c’è stato un vertice di mercato in cui si sono tirate le somme di un mercato che continua e deve far fronte ai problemi in mediana e alla necessità di trovar. Il nome più caldo in queste ore è quello di Kostic, sul quale la Juve vuole anticipare il. Novità di quest’oggi sarà l’avversaria.. La squadra di, che nella passata stagione conha sfiorato la promozione in B, offrirà quindi un test più probante. È, d’altronde all’appuntamento con la tradizione non si può mancare.