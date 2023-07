. Ma se quattro anni fa il progetto disegnato in quella fase da Fabio Paratici non riuscì a completarsi, perchépreferì restare ogni costo rifiutandosi di trovare un accordo con il Manchester United, questa volta non sarà il fattorea guastare i piani bianconeri. Il che non significa che Lukaku arriverà sicuramente a Torino, anzi di passi ne mancano ancora e non pochi. Ma che, salvo nuovi colpi di scena, quantomeno il centravanti belga non tornerà all'Inter: la sola volontà di ascoltare con attenzione la proposta bianconera facendo rallentare la macchina nerazzurra è stato ritenuto un tradimento sufficiente dalla triade Zhang-Ausilio-Marotta per annunciare al giocatore e alla brusca ritirata. Poi se dovesse esserci il ripensamento, Romelu dovrà vedersela sostanzialmente con l'avvocato Ledure.. La strategia si sta già rivelando vincente, se manovra di disturbo doveva essere allora è andata anche meglio dello sperato, per valutarla come mossa di mercato bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Perché un centravanti titolare è atteso alla Continassa solo nel caso in cui effettivamente Vlahovic dovesse partire e qui siamo ancora lontani dalle fumate bianche: seconda scelta pere mezza, aspetta soprattutto l'effetto domino tra(sponda) e Parigi se aldovesse sciogliere il nodoin tempi brevi. E comunque resta solido il partito di chi non vorrebbe effettuare un investimento di questo tipo per un profilo come Lukaku, per età e per costì, preferendo qualche talento in rampa di lancio (vedi). Il mercato entra nel vivo e la Juve nonostante tutto si prende una parte da protagonista, con un finale comunque da scrivere. Che in ogni caso sembra già diverso da quello di quattro anni fa.