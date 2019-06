Ieri la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della squadra per il dopo Massimiliano Allegri, facendo così terminare il “sogno” Pep Guardiola. Il nome del nuovo allenatore, però, non scalda particolarmente gli investitori, col titolo della Juve in Borsa che oscilla tra il leggero rosso e il segno positivo. È stata un’accoglienza contrastata infatti per Sarri a Piazza Affari, con il titolo Juventus (MI:JUVE) che inizia la seduta con uno sprint del 2%, per poi ripiegare in negativo e cedere oltre l’1%. Il titolo resta in fondo al Ftse Mib, oggi positivo. I movimenti sul titolo tuttavia non mancano: è infatti il secondo titolo per volumi a oltre 11 milioni, dietro solo a Intesa (oltre quota 16 milioni) e davanti a Telecom e Banco Bpm.