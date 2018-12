Esiste unainarrestabile all'interno del rettangolo di gioco, praticamente imbattibile in campionato e comunque dominante anche in Europa. E poi esiste un'altra Juventus chedove, anche grazie alla scelta di portare a Torino, sta bruciando record su record di crescita economica. In borsa vola, i bilanci sorridono e nella giornata di ieri è arrivata un'altra notizia che può far sorridere i tifosi bianconeri:Il club bianconero ha infatti rinnovato con 2 anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del vecchio contratto l'accordo con Adidas come sponsor tecnico. Una necessità? Tutt'altro, un autentico premio di valorizzazione concesso dal brand tedesco a tre strisce cheche passerà al termine di questa stagione da 25milioni a 51 milioni di euro all'anno.Numeri che premiano il rendimento soprattutto a livello internazionale del club bianconero e che sono i. Un rapporto di partnership che, però, non ha paragoni con quelli degli altri top club italiani. Il gap che già esiste sarà quadruplicato dato che la distanza fra la Juventus e ad esempio Inter e Milan sarà di almeno 40 milioni.legata a Nike da un accordo "a rendimento" firmato da Fassone incassa circa(ma è arrivata ad incassarne 4 l'anno del settimo posto).dopo aver abbandonato Adidas ha firmato con Puma un accordo da soliIlcon Kappa arriva ae infine lache ha da poco firmato anch'essa con Nike arriva aNumeri ridicoli paragonati a quelli della Juventus. Numeri che aumentano ancora di più il gap fra una squadra che in campo è già inarrestabile e che lo sarà, verosimilmente, ancora a lungo.@TramacEma