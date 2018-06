La Juventus è pronta allo sprint entro il 30 giugno per portare a Torino Aleksandr Golovin e Joao Cancelo. Sono questi due dei più importanti obiettivi del club bianconero per la propria campagna acquisti estiva. Due operazioni già ben avviate, ma non semplici da completare, data l'urgenza del Valencia di chiudere l'operazione entro la fine del mese, e dato l'exploit Mondiale del centrocampista del CSKA Mosca che sta facendo lievitare prezzo e concorrenza.



LA JUVE VENDE - Discorsi non semplici, dicevamo, perchè complessivamente il club bianconero dovrebbe sborsare (queste sono le richieste dei due club) 40 milioni per il terzino portoghese non riscattato dall'Inter e 20 milioni per il centrocampista della Russia. 60 milioni complessivi che avrebbero un grosso impatto nel bilancio che il club bianconero chiuderà a giugno e che il dg Beppe Marotta sta provando ad evitare con formule e accordi particolari soprattutto sulle modalità di pagamento dilazionate negli anni. Per arrivare a quella cifra, in ogni caso, la Juventus sta cercando prima di tutto di piazzare sul mercato qualche operazione in uscita. Vendere prima per comprare poi. La strategia è delinata.



QUATTRO CESSIONI - Fra i giocatori in uscita da Vinovo sono quattro in particolare che potrebbero consentire alla Juventus di ottenere un cospicuo incasso prima e segnare a bilancio anche una piccola plusvalenza poi. Secondo Tuttosport il primo, il più chiacchierato, è sicuramente Stefano Sturaro per cui il dg Beppe Marotta ha rifiutato nei giorni scorsi un'offerta da 13 milioni di euro dal Leicester. La valutazione che ne fa la Juve è di almeno 20 milioni e i corteggiamenti dalla Premier non mancano. Il secondo è Rolando Mandragora, corteggiatissimo da tanti club italiani (col Genoa in pole) e che la Juve conta di cedere per 12/15 milioni (assicurandosi il diritto di riacquisto). Stessa cifra è chiesta per Alberto Cerri che ha contatti con club di Serie A (Cagliari e Parma) e anche esteri come l'Eintracht Fracnoforte pronto a chiudere per lui. Infine c'è Daniele Rugani che la Juve non vorrebbe cedere, ma che potrebbe pagare la folta concorrenza nel ruolo in cui i bianconeri stanno programmando un altro acquisto estivo. Piace al Chelsea e ieri l'agente ha incontrato il ds Paratici a Milano. Valutazione? Non meno di 30 milioni, per un totale che supera i 60 richiesti per i due acquisti. E Pjaca? Potrebbe essere lui l'ultimo sacrificato, magari proprio al Valencia nell'affare Cancelo.