Con un comunicato ufficiale, arrivato in seguito alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l, informando "di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega". La società bianconera ha anche precisato che "molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a) non corrispondono al vero".Per quanto concerne le minacce della Uefa,, la quale, attraverso la testata spagnola As, annuncia che presenterà al giudice del Tribunale provinciale di Madrid e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europeaper evocare l'abbandono del progetto. Le indiscrezioni dalla Spagna parlavano di una minaccia di esclusione dalle coppe di cinque anni, mentre citando A22 As riferisce di un'"inaccettabile pressione a cui è stata sottoposta la Juve, che è stata minacciata di essere cacciata dalle competizioni europee per tre anni se non avesse abbandonato il progetto Superlega".Allargando il quadro, emerge anche un ruolo importante di. Pur senza mosse ufficiali, la Federcalcio nelle ultime settimane haSul fronte 'interno' alla Juve, invece, le mosse di queste ore rappresentanocon la Giustizia Sportiva italiana, Agnelli non lo fa e prosegue l'iter processuale, là dove, Agnelli continua a essere uno dei promotori principali del progetto.