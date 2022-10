il centravanti serbo ha infilato fin qui segnato 7 gol in 6 partite, di cui 5 vinte e una pareggiata. AUn percorso dalla doppia lettura. Perché se è vero che Vlahovic fa gol solo se la Juve vince, è ancor più vero che la Juve vince solo se Vlahovic fa gol. Insieme sono andati a picco in questo avvio di stagione, soprattutto in Champions contro il Benfica e nella notte di Haifa, ma anche a San Siro contro il Milan per esempio. Insieme sono riusciti a rialzare la testa al termine di questo derby della paura, così come solo insieme sono riusciti a vincere in questa stagione.Anche se tutto sembrava ancora girargli contro. Per quasi 75 minuti, pure nel derby si è ritrovato a lottare contro sé stesso e i soliti fantasmi, non tanto e non solo contro la marcatura feroce di Schuurs: a. Una zampata feroce, necessaria per spazzare via almeno per un momento tutte quelle difficoltà che rimangono, perché anche nel derby ha sofferto e pure parecchio, ha sbagliato e pure parecchio. Poi però il gol è arrivato, da rapace d'area di rigore, proprio quando serviva. Il gol è arrivato e la vittoria è stata una conseguenza.