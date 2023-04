Vince perché il pareggio di Lisbona vale la semifinale di Europa League.quest’anno scivolato a metà della Liga, che sfiderà fra 3 settimane. I portoghesi però avevano eliminato l’Arsenal e gli spagnoli, specialisti della Coppa, hanno appena disintegrato lo United:non solo per il vantaggio dell’andata, quell’uno a zero costruito da Gatti e difeso da Szczesny e Perin, ma soprattutto perché dopo 9 minuti Rabiot alla prima occasione utile schioda il risultato di partenza. C’era teoricamente tutto per giocare il calcio di Allegri, ma in realtà anche difesa e contropiede occorre farli bene, altrimenti fai fatica. E se la fase di contenimento è sufficiente, pur con parecchi errori (clamoroso e pericoloso uno di Danilo nel finale),tanto fumo di turbo Chiesa e nulla cosmico dell’enigmatico Vlahovic, che in avvio di secondo tempo sbaglia un gol di testa che nemmeno Lukaku, o forse no, quest’anno Lukaku avrebbe sbagliato anche quello. Nulla però rispetto al piattone che Coates manda alle stelle a 2 minuti dal fischio finale, un errore che grazia la Juve e le evita il fastidio e la fatica dei supplementari. Domenica c’è il Napoli allo Stadium.poi mena il torrone nella metà campo della Juve, col solo Edwards capace di guizzi che possono fare male. Possono, potrebbero, perché in realtà anche qui c’è parecchio fumo. Per capirci, stavolta al portiere non servono imprese. Si fa male Bremer, e sembra un guaio serio, gioca un altro spicchio di partita Pogba, ma restiamo lontanissimi da ciò che servirebbe ad Allegri per mascherare i cronici difetti di gioco della sua squadra, che quasi sempre fa risultato, ma quasi mai ruba l’occhio e invece sempre lascia scie di rimpianto.Sono punti con l’elastico: te ne tolgono 15, te li rendono, te ne toglieranno altri, certo meno di 15, ma che ugualmente causeranno un danno. Meglio non parlare della regolarità del campionato oppure parliamone, ma un’altra volta.