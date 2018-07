Cristiano Ronaldo alla Juve: nei giorni scorsi solo un pensiero stupendo, adesso una trattativa a tutti gli effetti. L’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta è con Fabio Paratici in un noto studio legale di Milano, zona San Babila, dove l’anno scorso è stato chiuso il colpo Bernardeschi. Le parti stanno lavorando per sistemare gli ultimi dettagli e attendono conferme da Jorge Mendes prima di presentare l’offerta ufficiale da 100 milioni al Real Madrid. Intanto i bianconeri avrebbero già "ripagato" il proprio acquisto - se l'affare dovesse chiudersi a queste cifre nelle prossime ore - grazie a un salto incredibile in Borsa.



TUTTE LE CIFRE - Lo racconta nel dettaglio Il Sole 24 Ore, sempre molto preciso sugli aspetti economici delle operazioni: "Altra seduta sugli scudi per il titolo della Juventus che dopo pranzo - sulle indiscrezioni di un'ulteriore stretta per il clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo - ha accelerato e ora guadagna il 10% a 0,81 euro, ai massimi da febbraio. Letteralmente esplosi i volumi scambiati: 32 milioni di pezzi a fronte di una media degli ultimi 30 giorni di 1,9 milioni”. Prosegue poi l’analisi, entrando nel dettaglio: “La Juve dovrebbe pagare il cartellino del fuoriclasse lusitano circa 100 milioni di euro: una cifra già “recuperata” - seppur virtualmente - in Borsa da quando si sono diffuse le prime indiscrezioni sulla trattativa. Nelle ultime tre sedute, infatti, l'azione Juventus ha recuperato il 22% con la capitalizzazione della società che è passata da 665 milioni a 816 milioni, quindi 150 milioni circa in più”.