La Juve vola in classifica ma cade in Borsa: ecco perché

La Juve vola in classifica. Ma scivola di nuovo in Borsa. Il titolo del club bianconero ha registrato infatti un -5,9%, figlio di un calo comunque prevedibile essendo stato questo lunedì 22 gennaio il giorno dell'atteso raggruppamento delle azioni: la mossa, annunciata già in occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, ha visto la Juventus emettere azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni dieci azioni ordinarie esistenti. Perché questa manovra? È spiegato nei documenti dell'aumento dell'ultimo aumento di capitale da 200 milioni: “Il raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di rafforzamento patrimoniale ed è finalizzato a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell’Aumento di Capitale e a semplificare la gestione amministrativa delle stesse, migliorando al contempo la percezione del titolo Juventus sul mercato. Considerato che le azioni della società non hanno valore nominale espresso, il raggruppamento determinerà l’incremento della parità contabile implicita delle stesse. In ogni caso, tale operazione non avrà influenza diretta sul valore della partecipazione detenuta in Juventus; infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedranno aumentare, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale della partecipazione detenuta, a parità di altre condizioni”. Nel caso specifico, il valore dell'azione è oggi di 2,3940 euro rispetto a quello dell'ultima chiusura di Borsa da 0,2544.