Non mi permetto di mettere in discussione le fonti di nessuno, ognuno lavora con quelle che ha e ritiene più affidabili, però: se sei un filo aziendalista, segui le fonti istituzionali e riporti le versioni fornite dai club, se desideri approfondire, provi a raccogliere informazioni attraverso canali alternativi.È ovvio che se si passa dalla società le notizie che otterremmo sarebbero solo quelle che i dirigenti desiderano far uscire. Per esempio, che sunon esista una trattativa in corso trama semplici “contatti esplorativi” tra le parti. Oppure che Zaniolo ci stia ripensando, o che il capitano giallorossolo sta convincendo a restare. Versioni uscite in questi giorni in prevalenza su media romanocentrici o che hanno a Roma il loro principale bacino d’utenza., i quali vogliono sentirsi dire o leggere che non ci andrà, o che esistono problemi al suo trasferimento a Torino.Facciamo un po’ di chiarezza.