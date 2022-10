Periodo di forti emozioni quello di Francesca Michielin. La cantante ha debuttato come presentatrice di X Factor, ricevendo apprezzamenti ma anche tante, prevedibili, critiche. Lei però continua per la sua strada e si mostra in tutta la sua bellezza su suoi profili social, dove spesso commenta le prestazione della Juve, la squadra di cui è sfegatata tifosa. E, tra commenti tecnici e messaggi con cui sprona i bianconeri, Francesca dimostra di saperne non solo di musica, ma anche di calcio e di Formula 1, sua altra grande passione. Ecco tutte le sue FOTO più belle!