Solo poco più di un mese fa veniva celebrato come l’eroe di Tirana, grazie al gol che ha deciso la finale di Conference League regalando alla Roma la prima edizione del trofeo. Con quel gol Zaniolo è entrato per sempre nella storia del club, ma oggi il suo futuro in giallorosso appare sempre più in bilico. Il rapporto tra il giocatore e i vertici romanisti si è raffreddato e la Juventus non ha mai nascosto l’ammirazione per il giovane centrocampista. I bianconeri, secondo gli esperti, hanno messo la freccia nella trattativa scalzando la concorrenza del Milan e delle altre pretendenti ma, soprattutto, si sono portati in vantaggio sulla Roma stessa: il passaggio di Zaniolo alla Juventus è infatti un’opzione a 1,60, mentre per la sua permanenza in giallorosso si sale a 2.00. Su Zaniolo ha messo gli occhi anche il Milan, prima rivale della Juventus ma che resta a debita distanza, a quota 6,00 mentre un trasferimento in un campionato diverso dalla Serie A sembra molto improbabile: la prima opzione sarebbe la Premier League con l’idea Tottenham di Antonio Conte a 12,00. Ancora più difficile vedere Zaniolo all’Atletico Madrid o al Chelsea, ipotesi entrambe a 50,00.