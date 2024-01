La Juventus mette Soulé all'asta: l'Al-Ittihad aveva offerto 30 milioni, il prezzo è stato fissato

Com'è andata negli scorsi giorni sul fronte Matias Soulé, lo ha spiegato chiaramente Guido Angelozzi: “Soulé è determinante per noi, è quarto nella classifica dei bomber di A. Avere un ragazzo di venti anni che ha già fatto nove gol come Romelu Lukaku è determinante. Primo o secondo per dribbling in tutta Europa, è un ragazzo che ha ancora tanto da dare. È vero che è stato richiesto dall'Arabia Saudita ma resterà al cento per cento a Frosinone fino al termine della stagione per scelta del ragazzo. Ha avuto una proposta importante, sarebbero stati tanti soldi sia per la Juve che per il ragazzo, ma lui ha preso un impegno e resterà al Frosinone almeno fino a giugno": sono queste le parole del direttore sportivo del Frosinone.



LA SITUAZIONE – Una situazione quindi piuttosto chiara, ma che rappresenta solo una tappa in vista di una sempre più possibile cessione di Soulé in estate. La Juventus infatti aveva accettato l'offerta da 30 milioni più bonus dell'Al-Ittihad. È questo d'altronde il prezzo di partenza per parlare del suo cartellino, quello che conosce anche il suo entourage e che sarebbe stato disposto a pagare pure il Southampton se solo Soulé avesse già accettato il passaggio in Championship anziché in Premier. Discorsi comunque solo rimandati, in estate l'argentino potrebbe davvero andare al miglior offerente.