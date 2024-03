La Juventus perde, Rabiot ride: la FOTO che fa discutere

Il contesto è quello del finale di partita dell’Olimpico, pochi minuti prima laha subìto il gol di Marusic, che dà la vittoria alladi Tudor nei confronti di Allegri. Da una parte c’è la Lazio che festeggia, dall’altra il settore ospiti e la squadra bianconera a raccolta lì davanti. Poi il confronto finisce, i calciatori si girano per tornare nella pancia dell’impianto, direzione spogliatoi. In questo momento,. Certo, sono immagini senza contesto, ma sono immagini che stanno facendo discutere e che stridono con il clima generale della crisi bianconera.

Le immagini stanno facendo il giro del web e fanno infuriare i tifosi



Dopo #LazioJuve e dopo il confronto con il settore ospiti, #Rabiot è catturato dalle telecamere tv in una risata



Come lo interpretate pic.twitter.com/nfs574czoQ — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 30, 2024

Nessuno può sapere cosa passi per la testa del calciatore francese in quel momento e quale sia il suo rapporto con il risultato appena raggiunto.così pesante che si inserisce in un periodo di crisi nera. E sui social i commenti nei confronti di Rabiot non sono teneri...