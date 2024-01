La Juventus prepara il rinforzo low cost a centrocampo: tutti i possibili obiettivi

Francesco Guerrieri

Cristiano Giuntoli ha detto pubblicamente che l'ultimo acquisto della Juventus nel mercato invernale è stato quello di Djalo dal Lille: "Abbiamo deciso di chiudere il mercato", ha spiegato prima della gara col Sassuolo. E se non fosse così? Il centrocampo è corto, lì in mezzo servono rinforzi e in questa sessione di mercato i bianconeri avevano pensato a diversi profili in quel ruolo senza però mai affondare il colpo per nessuno. Ma non è ancora finita, perché nonostante le dichiarazioni di Giuntoli di qualche giorno fa la Juventus potrebbe chiudere ancora qualcosa a centrocampo. Non pensate a Samardzic che a oggi è irraggiungibile e probabilmente se ne parlerà in estate, e anche altri centrocampisti con valutazioni medio-alte in questo momento sono da scartare. La Juve però è a caccia dell'occasione low cost da ultimi giorni. Vediamo chi può essere



