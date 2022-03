I 90 minuti passati in panchina nel derby contro la Lazio sono benzina sul fuoco delle voci di mercato che vedono Nicolò Zaniolo via dalla Roma a fine stagione. Il talento giallorosso, tornato quest'anno dopo due infortuni, si è fin qui reso protagonista di una stagione con pochi alti e troppi bassi, motivo per cui la società giallorossa sta riflettendo sul futuro del calciatore. Tra le pretendenti a Zaniolo c'è la Juventus che, dopo l'addio annunciato di Dybala a fine stagione, potrebbe puntare forte sul talento della Roma tanto che, secondo i betting analyst, un suo passaggio in bianconero vale 2 volte la posta. Quella bianconera, però, non è l'unica opzione possibile: tra le pretendenti all'estero c'è anche il Tottenham di Conte e Paratici, sempre particolarmente attenti al mercato italiano, con un approdo a Londra a quota 12 mentre un passaggio a una tra PSG e Manchester United vale 20 volte la posta. A quota 33, invece, c'è anche il ritorno all'Inter, così come lo sbarco in una tra Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Napoli o Liverpool.