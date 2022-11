La Juventus sembra aver trovato, per la prima volta in stagione, una certa regolarità, almeno in campionato. I bianconeri, con il successo nel derby d’Italia, infatti hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva in Serie A, agguantando la Roma al quinto posto in classifica. I tifosi bianconeri sognano una rimonta stile stagione 2015-16, sempre con Massimiliano Allegri in panchina, ma per i betting analyst un nuovo scudetto a Torino è lontano, in quota a 12. Favorito numero uno sempre il Napoli, reduce da nove successi di fila e a + 6 sulla prima diretta inseguitrice. Il ritorno al tricolore dei partenopei 33 anni dopo l’ultimo trionfo si gioca a 1,55 mentre salgono a 4,50 i campioni d’Italia in carica del Milan. Calano invece le quotazioni dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juve: il primo scudetto in carriera per mister Inzaghi vale 9 volte la posta.